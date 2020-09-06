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Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Akdeniz Fırtınası başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı.
Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Akdeniz Fırtınası başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce TSK ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatın bugün başladığını duyurdu.

"GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Twitter hesabından tatbikat haberini paylaşan Oktay, şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

"ASKERLERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

10 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı, dün Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceğini açıklmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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