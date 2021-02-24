  • BIST 1.518
  • Altın 411,857
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Özyılmaz atandı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Özyılmaz atandı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.

DSİ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı 16 bölge müdürlüğüne atama yapıldı. Buna göre, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne Kağan Şan, 5. Bölge Müdürlüğüne 11. Bölge Müdürü Murat Alp, 7. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin Gökçe, 8. Bölge Müdürlüğüne 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, 9. Bölge Müdürlüğüne 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 12. Bölge Müdürlüğüne 9. Bölge Müdürü Okan Bal, 13. Bölge Müdürlüğüne 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 14. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar Şengül, 17. Bölge Müdürlüğüne Ayhan Şahna, 18. Bölge Müdürlüğüne Rahmi Şahin, 20. Bölge Müdürlüğüne Sadullah Seven, 21. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İlter, 23. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Yaroğlu, 24. Bölge Müdürlüğüne Şükrü Baysal, 25. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve 26. Bölge Müdürlüğüne Celal Tokalak getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu23 Şubat 2021 Salı 22:22
  • Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar getirildi23 Şubat 2021 Salı 22:21
  • İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip’in sağlık durumuna ilişkin açıklama23 Şubat 2021 Salı 21:26
  • ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı23 Şubat 2021 Salı 21:26
  • Tunceli’de 7 milyon TL'lik 5 turizm projesi onaylandı23 Şubat 2021 Salı 18:40
  • Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var23 Şubat 2021 Salı 18:31
  • AK Parti'li Zengin: Hedef gösteriliyorum23 Şubat 2021 Salı 17:34
  • Kayseri Valisi Günaydın: 112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz23 Şubat 2021 Salı 16:37
  • Metin Yüksel, ölümünün 42. yılında Fatih Camisi avlusunda anıldı23 Şubat 2021 Salı 16:36
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Gül ve Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti23 Şubat 2021 Salı 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti