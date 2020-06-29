Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Libya, AB ve terörle mücadele gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Libya, Avrupa Birliği (AB) ve terörle mücadele gündemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu haftalık toplantısı salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, AB ile ilişkiler, Libya, terörle mücadele, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ve Türkiye-Afganistan ilişkileri ele alındı.

Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayacak AB Konseyi dönem başkanlığı sürecinde Türkiye-AB ilişkilerinin seyrinin değerlendirildiği toplantıda, bölgesel güvenlik, ekonomi ve göç konularına ilişkin oluşturulabilecek politika önerileri müzakere edildi.

Libya'daki son gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin Libya'da BM'nin tanıdığı meşru hükümeti desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Türkiye-Afganistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği toplantıda, yürütülmekte olan barış sürecinin ülke ve bölgedeki siyasi istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.

İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu vurgulanan Kurul toplantısında, uluslararası kamuoyunun bu işgali durduracak girişimlerde bulunması gerektiği belirtildi.

Terörle mücadele konusunun da gündeme geldiği Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, her türlü terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlılığı vurgulanarak Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü savaşın bölgesel ve küresel barış ile huzurun sağlanmasına hizmet edeceği kaydedildi.