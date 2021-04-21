Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin) diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş, Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi, siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İş birliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantılarını ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz'la birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve iş birliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi, emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın."