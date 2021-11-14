  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 2 °C
»

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın 'daha adil bir dünya mümkün' çağrısını Dünya İyilik Günü'nde bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya İyilik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İyilik ve erdemden beslenen bu güzel memleket, aynı zamanda kurduğu gönül köprüleri ile iyiliğin taşıyıcısı olmuştur. Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın 'daha adil bir dünya mümkün' çağrısını Dünya İyilik Günü'nde bir kez daha yineliyoruz."

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir videoya da yer verdi.

"İyilik bu toprakların mayasında var." ifadesiyle başlayan videoda, Türk-İslam medeniyetinin önemli eserlerinden kervansarayların, kültürleri, dinleri, dilleri, gelenek ve görenekleri birbirine bağladığı, her köşe başına bir çeşmenin miras bırakıldığı ve "sağ elin verdiğini sol el bilmesin" diye sadaka taşları inşa edildiği belirtiliyor.

Anadolu'da toplumsal yardımlaşma bilincini artırmak için sağlıktan bilime, öksüz yurtlarından aş ocaklarına kadar yüzlerce vakfın kurulduğuna dikkatin çekildiği videoda, binlerce yıldır insanlarla bir arada yaşayan hayvanların da asla göz ardı edilmediği vurgulanıyor.

Anadolu'da iyiliğin karşılık beklenmeden yapıldığı anlatılan videoda, "Bugün Dünya İyilik Günü. Savaş, açlık, ayrımcılık ve eşitsizlik ile yorgun düşen dünyamıza iyiliği yeniden hatırlatma günü. Daha güzel, daha adil ve daha eşit bir dünya için bugün sen de bir iyilik yap." ifadeleri kullanılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2021 Cumartesi 18:12
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı13 Kasım 2021 Cumartesi 18:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kanal İstanbul' mesajı13 Kasım 2021 Cumartesi 17:15
  • AK Parti İl Başkanlığı'ndan "sandık tamam" projesi13 Kasım 2021 Cumartesi 15:20
  • Birleşmiş Milletler: Sahra Altı Afrika'daki kriz nedeniyle her gün çok sayıda insan ölüyor13 Kasım 2021 Cumartesi 14:08
  • Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenledi13 Kasım 2021 Cumartesi 14:04
  • Eren Kış-1 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist, 2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı13 Kasım 2021 Cumartesi 13:30
  • Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi13 Kasım 2021 Cumartesi 13:10
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız13 Kasım 2021 Cumartesi 12:45
  • Kars'ta termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi13 Kasım 2021 Cumartesi 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti