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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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