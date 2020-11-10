Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesini kurarak milletin takdirine sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinede yer verilen bakanların 10 Temmuz 2018'de Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başladıkları, daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın Cumhuriyet'in 66'ncı hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde, sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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