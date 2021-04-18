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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca '1915 Olayları Uluslararası Konferansı' düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla 20 Nisan Salı günü "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca '1915 Olayları Uluslararası Konferansı' düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm milletlerinin büyük acılar çektiği I. Dünya Savaşı döneminde yaşananların bilimsel bir yaklaşımla, uluslararası hukuk ve tarih zemininde, adil bir şekilde tartışılması gerektiği anlayışıyla düzenlenen konferansta, konunun tarihi, hukuki ve güncel boyutları 3 ayrı oturumda ele alınacak.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in yapacağı konferans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Konferansa, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İrlanda gibi ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katkı sunacak. Ayrıca konferansı çevrim içi olarak birçok üst düzey davetli takip edecek.

Oturum başkanlığını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın yapacağı "Tarihsel Süreçte 1915 Olayları ve Ermeni Meselesi" başlıklı ilk panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Uyar, Avrasya İncelemeleri Merkezi Araştırmacısı Dr. Maxim Gauin ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov konuşacak.

"Uluslararası Hukuk Açısından 1915 Olayları" başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Gül Akyılmaz üstlenecek. ABD'de yaşayan Ermenilerin açtığı davalarda Türk tarafının avukatlığını üstlenen Hukukçu David Saltzman, Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Strazburg Daimi Temsilciliği'nde Uzman Hukukçu statüsüyle çalışmış Avukat Dr. Deniz Akçay ile Avrasya İncelemeleri Merkezi Analisti Hazel Çağan Elbir bu panelin konuşmacıları arasında yer alacak.

Konferansın üçüncü paneli ise "1915 Olaylarının Günümüze Yansımaları ve Gelecek Perspektifi" başlığıyla düzenlenecek. Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli büyükelçi Alev Kılıç'ın yöneteceği panelde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Almanya merkezli Güney Doğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich ile bağımsız araştırmacı Dr. Pat Walsh değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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