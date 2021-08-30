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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramına özel "Zafer Türküsü"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde "Zafer Türküsü" adlı bir eser ve klip hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramına özel "Zafer Türküsü"

Türkünün klibinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntüler kullanıldı. Klipte ayrıca, Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntülere yer verildi.

"Birlik olmadan zaferler kazanılmaz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Zafer Türküsü ve klibine ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Dumlupınar'da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye'mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım."

Zafer Türküsünün sözleri şöyle:

"Bu vatanın kutlu bir öyküsü var

Uğruna canlar veren yiğitler var

Kiminin eşi kiminin kardeşi kiminin evladı var

Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var

Dağlar gibi duralım

Irmak gibi coşalım

Bu vatanın uğrunda

Tek bir yürek olalım

Bu milletin köklü bir mazisi var

Her cephede şehidi, gazisi var

Her karış vatan toprağında ecdadın izleri var

Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var

Dağlar gibi duralım

Irmak gibi coşalım

Bu vatanın yolunda

Tek bir yürek olalım"

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