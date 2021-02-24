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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Dijital TIR'ı Tekirdağ'da

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılan 'Dijital TIR'ı ikinci durağı Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Dijital TIR'ı Tekirdağ'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan 'Dijital TIR', Edirne'nin ardından ikinci durağı Tekirdağ'da, valilik binası önünde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Koronavirüs salgın tedbirlerinin uygulandığı 'Dijital TIR'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan 'Dijital TIR'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. TIR içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye, hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. Ayrıca altıncı nesil ‘Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor.

Vatandaşlar ve çocuklar TIR'a büyük ilgi gösterdip, gezdi. Vatandaşların salgın tedbirleri kapsamında 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebildiği TIR 52 ili dolaşacak.

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