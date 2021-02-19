  • BIST 1.551
  • Altın 397,732
  • Dolar 6,9653
  • Euro 8,4360
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -6 °C
»

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital Tır", 52 ili ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı "Dijital Tır" projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital Tır", 52 ili ziyaret edecek.

İlk durağı olan Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan "Dijital Tır", 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

"Dijital Tır" ile ilgili tüm güzergah ve detaylara "www.dijitaltir.org" sitesinden ulaşılabilecek.

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı "Dijital Tır"a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan "Dijital Tır"da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

"Dijital Tır"ın içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa ve Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı19 Şubat 2021 Cuma 10:44
  • İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu19 Şubat 2021 Cuma 10:43
  • 2 milyon 700 bin liralık dolandırıcılık: 43 kişi yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 10:39
  • İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu19 Şubat 2021 Cuma 10:33
  • Vali Şahin'den Ankara için son dakika kısıtlama açıklaması19 Şubat 2021 Cuma 10:16
  • Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü19 Şubat 2021 Cuma 10:15
  • Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor19 Şubat 2021 Cuma 10:04
  • Karadeniz'den ilk yasak haberi geldi19 Şubat 2021 Cuma 09:56
  • Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor19 Şubat 2021 Cuma 09:50
  • Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak19 Şubat 2021 Cuma 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti