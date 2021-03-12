Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 'Altın Pusula' ödülünü kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan CİMER'in ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de başarısını taçlandırmasından büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), başarılı halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri" yarışmasında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER, başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri" yarışmasında ödül kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millet ile devlet arasında hızlı, etkili ve kesintisiz bir iletişim ağı için kurulan CİMER'in vatandaşların memnuniyetini kazandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan CİMER'in vatandaşlarımızın memnuniyetine mazhar olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de başarısını taçlandırmasından büyük bir gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

CİMER ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları ödüllerin yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altun, bu başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Düzenlenen çevrim içi törende CİMER'in ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar aldı.

CİMER'in başarısını dünya da takdir ediyor

Dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu konumunda bulunan CİMER, uluslararası çapta kazandığı ödüllerle dikkati çekiyor.

CİMER, 2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde (WSIS) "Bilgiye Erişim" kategorisinde 366 proje arasında "En İyi Proje" seçilmişti.

CİMER, 2019 yılında ayrıca Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında da ödüle layık görülmüştü.