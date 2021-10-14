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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığının ihracatın geliştirilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı değerlendirme toplant
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kurulması ve gerekli sermaye katkısının sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması konusu ele alındı.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

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