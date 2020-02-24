  • BIST 114.058
  • Altın 332,823
  • Dolar 6,1509
  • Euro 6,6540
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede nasıl gidilir?

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi her yaştan kitapseveri ağırlıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhur Başkanlığı Külliyesi arazisi içerisinde yer almaktadır.

Yol tarifi için Tıklayın…

125 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve aynı ayna 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat açık ve tüm hizmetler ücretsiz olarak hizmet vermekte. Kütüphanede kullanıcılar için çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuluyor.

Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

cmk-2.jpg

Kütüphaneye nasıl üye olunur?

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. (https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-kutuphanesi-uyelik-olusturma-guncelleme) Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen vatandaşlar yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kongre Maratono Başladı24 Şubat 2020 Pazartesi 09:49
  • 2 kere 2= 4 edecek24 Şubat 2020 Pazartesi 09:38
  • İz bırakanlar 1124 Şubat 2020 Pazartesi 09:35
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 24 Şubat 2020 - ASKİ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Gazetecilik Budur22 Şubat 2020 Cumartesi 11:30
  • Hal’de 3,5 lira, marketlerde 6-7 lira22 Şubat 2020 Cumartesi 02:26
  • Ucube yıkılsın, aslı yapılsın22 Şubat 2020 Cumartesi 01:35
  • Bentderesi’nde sokak köpekleri, tedirgin ediyor22 Şubat 2020 Cumartesi 00:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti