Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi her yaştan kitapseveri ağırlıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi nerede? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhur Başkanlığı Külliyesi arazisi içerisinde yer almaktadır.

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125 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve aynı ayna 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat açık ve tüm hizmetler ücretsiz olarak hizmet vermekte. Kütüphanede kullanıcılar için çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuluyor.

Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Kütüphaneye nasıl üye olunur?

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. (https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-kutuphanesi-uyelik-olusturma-guncelleme) Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen vatandaşlar yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabiliyor.