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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: ABD'nin yaptırım kararının ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: ABD'nin yaptırım kararının ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Demir, bu konuda daha önce açıklama yaptığını, "Biz kararlıyız, devam edeceğiz." mesajını verdiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bir müttefiklik ilişkisi var aramızda, NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi birçok alanda Türkiye ile iş birliği var. Onların devam etmesini onlar da biz de bekliyoruz. Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay, bunun da bence ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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