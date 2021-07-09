Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü işçi alım ilanı Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayınlandı.
Son başvuru tarihi 16 Temmuz 2021.
Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adaylar mülakata alınacak. Mülakatta başarılı olanlar alınacak.
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