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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanığı Senfoni Orkestrası (CSO) Yerleşkesi'nin 3 Aralık'ta açılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başkentin merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde görkemli bir 'Gala Açılışı' ve ardından sezon programıyla kültür sanat hayatına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ev sahipliği yapacak olan 'Büyük Salon' ile beraber 'Mavi Salon' ve 'Tarihi CSO Salonu'nun yer alacağı kültür ve sanat adası, tüm yıl boyunca klasik müzikten geleneksel müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe çok zengin bir içerikle sanatseverlere kapılarını açacak.

YENİ YIL KONSERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek açılış konserlerinin ardından CSO; 5 Aralık İdil Biret resitali, 11 Aralık Nil Venditti-Nil Kocamangil, 18 Aralık Antonio Pirolli-Atakan Sarı ve 25-26 Aralık tarihlerinde Cemi'i Can Deliorman şefliğinde dünyaca ünlü vokal Buika ile yeni yıl konserlerini gerçekleştirecek. Ankara'nın tam kalbinde, Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında yer alan yerleşke, dünyanın en eski orkestralarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlamaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 2023 koltuk kapasiteli 'Büyük Salon', 500 koltuk kapasiteli 'Mavi Salon' ve 600 kişilik 'Tarihi CSO Salonu' ile restoranları, sergi salonu ve açık hava alanlarından oluşan yerleşke kısa sürede kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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