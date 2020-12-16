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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye- AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları ele alı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Büyükelçileri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantının ilk bölümünde Sözcü İbrahim Kalın, Türkiye- AB ilişkilerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 

AB'NİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Kalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB'nin somut adımlar atarak Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini hatırlattı. 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye'ye, AB'nin verdiği taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağını belirten Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi. 

TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE HAZIR OLDUĞUNU YİNELEDİ

Kalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye'nin yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen GKRY'nin ödüllendirildiğini anımsattı. İki komşu ülkenin sorunlarını diyalog ile çözebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.

Toplantının son bölümünde soru ve görüşlerini dile getiren AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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