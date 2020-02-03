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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak

Kalın, İdlib'de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 4 askerin şehit, 1'i ağır 9 askerin ise yaralanmasına neden olan saldırıya tepki göstererek, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’de şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı.

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