Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak

Kalın, İdlib'de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 4 askerin şehit, 1'i ağır 9 askerin ise yaralanmasına neden olan saldırıya tepki göstererek, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.