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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kanada'daki saldırı üretilmiş korkunun şiddete dönüşeceğinin en son örneği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'da 4 Müslüman'ın öldürülmesinin, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneği olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kanada'daki saldırı üretilmiş korkunun şiddete dönüşeceğinin en son örneği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, "İslamofobik saiklerle hareket ettiğinin" açıklandığını hatırlattı.

İbrahim Kalın, "Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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