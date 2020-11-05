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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kalın, geçen 31 Ekim'de, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini yine Twitter'dan duyurmuştu.

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