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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post gazetesinin terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir."

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