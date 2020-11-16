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Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın kazananları ödüllerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

29 Ekim-1Kasım tarihlerinde düzenlenen yarışın ödül töreni Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi. 

Üç etap sonunda yedi ayrı sınıfta yarışan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ödüllerinin sahibi oldu.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yelken sporunun daha geniş kitlelerce takip edilmesi adına sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Yemlihaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası yarışı geride bıraktık. Ödül törenimiz vesilesiyle kazanan tüm yarışmacılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıyla bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra yarışlar vesilesiyle Türkiye markası için bir değer sağlamaktan gururluyuz. Bu noktada sağladıkları destekler vesilesiyle tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denize, yelken sporuna gönül veren herkesi gelecek dönemde yapacağımız organizasyonlarda yer almaya bekliyoruz."

Ödül kazananlar şöyle:

ENKA Cheese: Enka/Levent Peynirci

Linea Rossa: Onur Tok

Akkim Kimya Cheese: Levent Peynirci/Güney Kaptan

Pupa-Doğuş Üniversitesi: Cenk Tekkaya/Yusuf Tunç

Kupa Kızı-Setur Marinas: Gül Çelikel

Nimbus: Saruhan Cinay

Cape Town: Barış Kılınç 

Kaynak: Haber Kaynağı
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