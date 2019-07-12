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Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel duygulandıran video

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel duygulandıran video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan özel bir video paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor. 15 Temmuz gecesi vatanını korumak için sokağa çıkan şehitlerin anlatıldığı videoya ilişkin Altun," ​Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza  akşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar." ifadelerini kullandı.

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