  • BIST 1.376
  • Altın 456,904
  • Dolar 8,4020
  • Euro 9,8577
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Cumhurbaşkanlığı'ndan Merkez Bankası açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Merkez Bankası açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu.

Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda hareketlilik sürüyor30 Mart 2021 Salı 09:30
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor30 Mart 2021 Salı 09:15
  • Malezya, Singapur ile ortak demir yolu projesinin iptali nedeniyle tazminat ödedi30 Mart 2021 Salı 09:14
  • Dünya Bankası Başkanı Malpass'dan borç servisini askıya alma girişimini 2021 sonuna kadar uzatma çağrısı30 Mart 2021 Salı 09:13
  • Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı30 Mart 2021 Salı 09:13
  • Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisi 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,4'e çıkardı30 Mart 2021 Salı 09:12
  • Bakan Pakdemirli: Su Şura'sını ekim ayında başarıyla tamamlayıp, sonuçlarını ve eylem planını kamuoyuna açıklayacağız29 Mart 2021 Pazartesi 16:14
  • THY ramazan ayına özel kampanya başlattı29 Mart 2021 Pazartesi 16:13
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke29 Mart 2021 Pazartesi 16:13
  • Dolar ve altında hareketlilik sürüyor29 Mart 2021 Pazartesi 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti