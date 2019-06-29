Cumhurbaşkanlığı'ndan 'S-400' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.