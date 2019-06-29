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SON DAKİKATrump'tan Türkiye, S-400 ve F-35'ler ile ilgili çok önemli açıklama
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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'S-400' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'S-400' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka kentinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir.

30 dakika süren görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır.

İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.

Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır.

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