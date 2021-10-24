Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e okumaya gelen ve barınma sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülen üniversite öğrencilerine Başkent’i tanıtmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Eymir Gölü’nde (ODTÜ Ormanı) düzenlenen “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü”ne yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem spor yaptı hem de Ankara’nın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te spor yapmayı teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi okumak için Ankara’ya gelen ve belediye yurtlarına ya da kiralanan çeşitli otel ve yurtlara yerleştirilen öğrencilerin hem kenti daha yakından tanıması hem de spor yapması amacıyla “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü” düzenledi.

TEMİZ HAVADA DOĞA İLE İÇ İÇE

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Eymir Gölü’nde (ODTÜ Ormanı) gerçekleştirilen “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü”ne Büyükşehir Belediyesi Araplar Yurdu’nda kalan yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Otobüslerle ODTÜ Ormanı’nda getirilen öğrenciler; gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirerek 6 kilometrelik yolda yürüyüş yaptı.

HEM SPOR YAPTILAR HEM DE KAYNAŞTILAR

Spor yapmayı teşvik ederek öğrencileri doğa yürüyüşünde buluşturan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi Ankara’da okuyan gençlerin sosyalleşerek birbirleriyle kaynaşmalarını da sağladı.

Öğrencilere hem sporu sevdirmek hem de motivasyonlarını artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, “Bugün Eymir Gölü ODTÜ Ormanı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğe katıldık. Belediye yurtlarında kalan üniversiteli kardeşlerimizle birlikte keyifli dakikalar geçirdik” derken, doğa yürüyüşünde gençlerle birlikte yürüyüş yapmaktan ve okudukları kentin doğal güzelliklerini yakından tanımalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü’nü Eymir Gölü ODTÜ Ormanı’nda gençlerimizle beraber yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür faaliyetleri 7’den 70’e tüm topluma yayarak yapmak istiyoruz. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Mansur Yavaş Başkanımız başta olmak üzere bugünkü yürüyüşte bize eşlik eden Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilciliğine ve ODTÜ yönetimine teşekkür ederim.”

Gençlerin okudukları kenti spor yaparak tanımalarının önemine dikkat çeken Dağcılık Federasyonu Ankara Temsilcisi Müslüm Öndeş de, “Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gençlerle birlikte olmaktan ve onlara doğa sevgisini tattırmaktan dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

Ankara’ya üniversiteye okumaya geldikten sonra yaşadıkları barınma sorununu çözen ve kendileriyle yakından ilgilenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden üniversiteli gençler, doğa yürüyüşüne katılmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Büşra Karakuş: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteği ile Ankara’da çok güzel vakit geçiriyoruz. Bugün de doğa yürüyüşüne katıldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Özlem Horoz: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yurtlarında kalıyoruz bugün de doğa yürüyüşüne katıldık. Hava da çok güzeldi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Beyza Betül Batur: “Medipol Üniversitesi’nde okuyorum. Arkadaşlarımla birlikte doğa yürüyüşüne katıldık ve çok eğlendik.”

-İrem Tekin: ‘‘Ankara’da okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizler için doğa yürüyüşü düzenleyen Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum.’’



