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Cumhuriyet için koşacaklar

Mamak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, düzenleyeceği “Cumhuriyet Koşusu” için geri sayım başladı. 
Cumhuriyet için koşacaklar

2008-2009 doğumlu öğrencilerin katılacağı bu anlamlı koşu 28 Ekim Perşembe Günü Saat 10.30’da Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek. Spor kültürünü topluma aşılayarak, sporu; hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür etkinlikler, duygu ve düşüncelerimizin bir tür ilanıdır. Cumhuriyet Koşusu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız hem de sporun güzelliğini seyredip hemşerilerimizin gününü güzelleştireceğiz” dedi.

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Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşayacağız

Mamak Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşatmak istediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü hep birlikte bu coşkuya ortak olacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu güzel etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

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