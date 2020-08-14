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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 65 bin tarihi eser ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 65 bin tarihi eser ele geçirildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 65 bin tarihi eser ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 65 bin tarihi eser ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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