Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası için çalışma grupları faaliyetlerine başladı

Bu süreçte, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve su kullanıcılarından gelecek görüşlerle, suyun geleceği konusunda yol haritası belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası için harekete geçilirken, kamuoyundan suyun geleceğine yön verecek görüş ve öneriler toplanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 1. Su Şurası'nın tanıtımı 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilirken organizasyonla su konusunda kısa, orta ve uzun dönemli stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, tüm paydaşlarla ülkenin su yönetim politikasına yön verilecek.

Şura kapsamında 11 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplar, su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıklarında faaliyet gösterecek.

Çalışma gruplarında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte, 56 üniversiteden 130'a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 33 ulusal sivil toplum kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcıları yer alıyor.

Çalışma grupları, bu ayla birlikte toplanmaya başladı. Su Hukuku ve Politikası Çalışma Grubu ilk toplantısını hafta başında gerçekleştirdi.

3 ay boyunca faaliyetlerini sürdürecek çalışma gruplarının temmuz sonu itibarıyla elde ettiği sonuçları raporlaması planlanıyor. Ardından da şura raporlarının değerlendirme süreci başlayacak. Oluşturulacak komisyonlar tarafından bu yılın ekim ayına kadar derleme ve değerlendirme işlemi yapılacak. Bu sürecin ardından da sonuç bildirgesinin oluşturularak yayımlanması öngörülüyor.

Öte yandan, şura için oluşturulan "susurasi.gov.tr" adresinden de suyun geleceğine ilişkin fikir ve görüşler toplanıyor. Site üzerinden, kısa süre içinde 250'ye yakın görüş bildirildi.

Su Kanunu çıkarılacak

Şurayla, suda kayıp kaçakların azaltılması, sulamadan dönen suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın artırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sulama sistemleriyle sulama randımanının yükseltilmesi, gıda üretimi ve tarımsal hasılatta da randıman elde edilmesi gibi hedeflere ulaşılabilmek için çeşitli tedbirler belirlenerek uygulamaya konulacak.

Şuranın çıktıları doğrultusunda Su Kanunu'nun çıkarılması da hedefleniyor. Kanunla su yönetimindeki çok başlılığın önüne geçilmesi, havza bazında su yönetiminin gerçekleştirilmesi, su kaynaklarının kullanılmasındaki önceliklerin belirlenmesi, suyun miktar ve kalite olarak yönetiminin sağlanması öngörülüyor.