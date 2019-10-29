Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
100.216
Altın
278,987
Dolar
5,7543
Euro
6,3808
Ankara
13 °C
İstanbul
17 °C
İzmir
18 °C
Konya
12 °C
Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Devlet erkanı Anıtkabir’de
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Galatasaray, Onyekuru için görüşmelere başladı
Piyasalar, Fed'in faiz kararına odaklandı
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında
Kerbela'da kanlı gece: En az 13 ölü, 865 yaralı
Çankırı'da korkutan deprem
Bursa'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
Pençe 3'ten acı haber: Keşif sırasında şehit oldu
UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
İzmir'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.
29 Ekim 2019 Salı 11:05
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Kartal'da makas faciası
Yaptığına kimse anlam verememişti! Nedenini açıkladı
Tehlikeli yolculuk kötü bitti; o anlar kamerada
Son Eklenen Videolar
Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
Motosiklet süren köpek kamerada
Turnaların 'göç şöleni' kayıt altına alındı
Ankara Mamak'ta korkunç olay: Ağabeyini öldürdü
Konya Ereğli'de fabrikada yangın çıktı
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
AA Haftaya damga vuran fotoğraflar
Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler
“Sosyal böcekler” kış hazırlığına başladı
AA Haftaya damga vuran fotoğraflar
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 29 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 29 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranı 29 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan: Ahilik iyiliğin omurgasıdır
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.