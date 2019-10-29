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Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak

Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
İzmir'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.
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