  • BIST 1.522
  • Altın 451,821
  • Dolar 7,3658
  • Euro 9,0323
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kinzinger’dan “Trump’ı görevden alın” çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası’nın 25’inci maddesine dayanarak başkan Donald Trump’ın görevden alınmasını talep etti.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kinzinger’dan “Trump’ı görevden alın” çağrısı

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının etkisi hala devam ediyor. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınmasını talep etti. Kinzinger, “Anayasanın 25’inci maddesinin yürürlüğe girmesini demokrasimiz için ağır bir yürekle talep ediyorum. Trump, destekçilerinden oluşan bir kalabalığı Kongre Binası'na göndererek Amerikan halkını koruma görevinden vazgeçti” dedi.Kinzinger'ın Trump'ın görevden alınmasını talep eden ilk Cumhuriyetçi Kongres üyesi olduğu ifade edildi.

 ANAYASANIN 25’İNCİ MADDESİ NEDİR?

ABD Anayasası’nın 25’inci maddesinde ABD başkanının kabinesi ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getirmediği durumlarda müdahale etme yetkisi veriyor. Bu kapsamda başkan yardımcısı ve diğer yetkililer, başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceği ifade ediliyor. Başkan yardımcısı, görevi başkan vekili olarak devralabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington yolcuları kongre baskını sırasında yaşadıklarını anlattı07 Ocak 2021 Perşembe 19:49
  • Karadeniz’de hamsi avına 10 gün yasak getirildi07 Ocak 2021 Perşembe 18:22
  • ABD'deki kongre işgali dünya basınında07 Ocak 2021 Perşembe 17:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti07 Ocak 2021 Perşembe 16:59
  • Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı07 Ocak 2021 Perşembe 16:58
  • Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi07 Ocak 2021 Perşembe 16:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti07 Ocak 2021 Perşembe 16:45
  • Elazığ'da depremzedeler modern konutlarına kavuşuyor07 Ocak 2021 Perşembe 16:45
  • Bakan Gül'den personel alımı müjdesi07 Ocak 2021 Perşembe 16:44
  • Aliyev: Nahçıvan'a açılacak ulaştırma koridoru bölgeye yeni olanaklar getirecek07 Ocak 2021 Perşembe 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti