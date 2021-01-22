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Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu

ABD'li Temsilciler Meclisi vekili Cumhuriyetçi Marjorie Greene, yeni Başkan Joe Biden'a karşı "azil maddesini" Meclise sunduğunu açıklarken, çoğunluk Demokratlarda olduğu için söz konusu adımın sonuca ulaşması beklenmiyor.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başlayan Başkan Biden'a karşı Cumhuriyetçi vekilden "suçlama" geldi.

Seçimlerden önce Biden'ın kazanması halinde ona karşı azil süreci için adım atacağını vaat eden Greene, seçmenlerine verdiği sözü tutarak Biden'a karşı harekete geçti.

Greene, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Biden'ı "gücünü kötüye kullanmakla" suçladığını belirterek, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yürüttüğü işlere atıf yaptı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi vekilin başvurusunun kabul edilmesi beklenmiyor, ancak "sembolik" de olsa Biden'a karşı henüz görevinin başında azil maddesi sunulması kamuoyunda dikkati çekti.

Trump'a karşı azil maddesi Senatoya gidiyor
Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kısa süre içinde eski Başkan Donald Trump'a karşı kabul edilen azil maddesinin Senatoya gönderileceğini açıkladı. Pelosi, açıklamasında kesin bir tarih vermedi.

Temsilciler Meclisi, ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesini kabul etmişti.

Trump ise suçlamaları reddetmiş, açıklamalarında isyana teşvik olmadığını ve şiddete karşı olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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