Ulus’taki eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan ve müze yapımıyla ilgili çalışmaların sürdüğü Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi.

Ulus’taki eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan ve müze yapımıyla ilgili çalışmaların sürdüğü Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi.

Altındağ Ulus’taki eski Başbakanlık, şu anki ASBÜ rektörlük binasının en alt katındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nın kapıları, muhabirimizin de içerisinde bulunduğu basın mensuplarına açıldı.

90 YILDIR KAPALI KALMIŞTI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Müze Koordinatörü Necati Güner, tarihi önemi büyük, devletin önemli bilgi ve belgelerinin saklandığı odayla ilgili bilgiler verdi. Güner, 1927-1934 yılları arasında tam 7 yıl devletin ‘Hazine ve Kasa Odası’ olarak kullanılan bu odanın 90 yıl sonra açıldığını anlattı.

HAZİNE ODASINA ZIRHLI KAPI

Güner, o yıllarda bu odanın çok sıkı korunduğunu, çift anahtar ve şifreleme sistemi ile kapının açılabildiğinin bilgisini verdi. Odanın içi hakkında bilgi veren Güner, “Odanın kendisi bütün olarak altın sarısına boyalı. Hazine ve Kasa Odası iki kattan oluşuyor. İçerisinde sıralı şekilde dolaplar ver. Bu dolaplar Alman teknolojisiyle yapılmış” dedi.

2020 YILI İÇİNDE MÜZE OLARAK AÇILACAK

2013’te ASBÜ’ye tahsis edilen tarihi yapının en alt katında bulunan ‘Hazine ve Kasa Odası’nı halka açık bir müze haline getireceklerini kaydeden Güner, “Almanlar tarafından yapılmış bu odanın içerisinde 1 milyona yakın tahvil, bono, irat defterleri, ulusal ve uluslararası yazışmalar, çeşitli devletlerin paraları dahil pek çok önemli belge çıktı. Devraldıktan sonra belgeler Arşivler Genel Müdürlüğü’ne verildi. Onlar içerisinde sergilenmeye uygun olanları burada kurulacak müze içerisinde sergileyeceğiz” dedi. Güner, 2020 yılı içerisinde müzenin açılacağı bilgisini verdi.

HAZİNE’NİN SEVİMLİ BEKÇİSİ

Zırhlı bir kapısı bulunan, altın sarısına boyalı iki katlı odanın bekçiliğini ise sevimli bir yavru kedi üstleniyor. Tarihi binadaki sevimli yavru kedi, Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nın bekçiliğini yapıyor. ASBÜ’nün sahiplendiği yavru kedi, müze olarak hazırlanan yerleri rahat bir şekilde geziyor.

PEK ÇOK DEVLET KURUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Şu an Rektörlük olarak kullanılan Ulus’taki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binası 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekâlet’ olarak hizmet vermiş. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış. 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilen tarihi yapı, şimdi rektörlük binası olarak kullanılmakta. Tarihî yapı içinde bulunan “Hazine Kasa Dairesi” bölümünün anahtarı ve içindekilerin sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’ndan ASBÜ’ye devredildi.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

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