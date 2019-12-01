  • BIST 106.904
  • Altın 270,547
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi

Ulus’taki eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan ve müze yapımıyla ilgili çalışmaların sürdüğü Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi.
Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi

Ulus’taki eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan ve müze yapımıyla ilgili çalışmaların sürdüğü Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nı muhabirimiz görüntüledi.

Altındağ Ulus’taki eski Başbakanlık, şu anki ASBÜ rektörlük binasının en alt katındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nın kapıları, muhabirimizin de içerisinde bulunduğu basın mensuplarına açıldı. 

90 YILDIR KAPALI KALMIŞTI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Müze Koordinatörü Necati Güner, tarihi önemi büyük, devletin önemli bilgi ve belgelerinin saklandığı odayla ilgili bilgiler verdi. Güner, 1927-1934 yılları arasında tam 7 yıl devletin ‘Hazine ve Kasa Odası’ olarak kullanılan bu odanın 90 yıl sonra açıldığını anlattı.  

cumhuriyet’in-ilk,hazine-ve-kasa-odasi,,.jpg

HAZİNE ODASINA ZIRHLI KAPI

Güner, o yıllarda bu odanın çok sıkı korunduğunu, çift anahtar ve şifreleme sistemi ile kapının açılabildiğinin bilgisini verdi. Odanın içi hakkında bilgi veren Güner,  “Odanın kendisi bütün olarak altın sarısına boyalı. Hazine ve Kasa Odası iki kattan oluşuyor. İçerisinde sıralı şekilde dolaplar ver. Bu dolaplar Alman teknolojisiyle yapılmış” dedi. 

cumhuriyet’in-ilk,hazine-ve-kasa-odasi,,,.jpg

2020 YILI İÇİNDE MÜZE OLARAK AÇILACAK

2013’te ASBÜ’ye tahsis edilen tarihi yapının en alt katında bulunan ‘Hazine ve Kasa Odası’nı halka açık bir müze haline getireceklerini kaydeden Güner, “Almanlar tarafından yapılmış bu odanın içerisinde 1 milyona yakın tahvil, bono, irat defterleri, ulusal ve uluslararası yazışmalar, çeşitli devletlerin paraları dahil pek çok önemli belge çıktı. Devraldıktan sonra belgeler Arşivler Genel Müdürlüğü’ne verildi. Onlar içerisinde sergilenmeye uygun olanları burada kurulacak müze içerisinde sergileyeceğiz” dedi. Güner, 2020 yılı içerisinde müzenin açılacağı bilgisini verdi. 

cumhuriyet’in-ilk,hazine-ve-kasa-odasi,,,,.jpg

HAZİNE’NİN SEVİMLİ BEKÇİSİ

Zırhlı bir kapısı bulunan, altın sarısına boyalı iki katlı odanın bekçiliğini ise sevimli bir yavru kedi üstleniyor. Tarihi binadaki sevimli yavru kedi, Cumhuriyet’in ilk ‘Hazine ve Kasa Odası’nın bekçiliğini yapıyor. ASBÜ’nün sahiplendiği yavru kedi, müze olarak hazırlanan yerleri rahat bir şekilde geziyor. 

cumhuriyet’in-ilk,hazine-ve-kasa-odasi,,,,,.jpg

PEK ÇOK DEVLET KURUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Şu an Rektörlük olarak kullanılan Ulus’taki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binası 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekâlet’ olarak hizmet vermiş. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış. 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilen tarihi yapı, şimdi rektörlük binası olarak kullanılmakta. Tarihî yapı içinde bulunan “Hazine Kasa Dairesi” bölümünün anahtarı ve içindekilerin sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’ndan ASBÜ’ye devredildi.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çıkınağıl ismi değerlendi!30 Kasım 2019 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası işe ulaşımı kolaylaştıracak30 Kasım 2019 Cumartesi 00:10
  • Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara Eskişehir Yol Tarifi, Ankara Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 16:35
  • Ankara Erzurum arası kaç km? Ankara Erzurum arası kaç saat? Ankara Erzurum Yol Tarifi, Ankara Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 16:27
  • Ankara Erzincan arası kaç km? Ankara Erzincan arası kaç saat? Ankara Erzincan Yol Tarifi, Ankara Erzincan Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 11:40
  • Ankara Elazığ arası kaç km? Ankara Elazığ arası kaç saat? Ankara Elazığ Yol Tarifi, Ankara Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 11:23
  • Ankara Edirne arası kaç km? Ankara Edirne arası kaç saat? Ankara Edirne Yol Tarifi, Ankara Edirne Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 11:12
  • Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara Düzce Yol Tarifi, Ankara Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 10:58
  • Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi, Ankara Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 10:42
  • THD Başkanı Turhan Çakar: Alışveriş çılgınlığına kapılmayın!29 Kasım 2019 Cuma 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti