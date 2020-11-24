FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçını yarın yönetecek.

UEFA, Çakır'ı Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasında görevlendirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Borussia-Park Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Hakemliğe 1994 yılında başlayan Çakır, 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk görevini Rubin Kazan-Barcelona maçında gerçekleştirdi. Çakır, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de birçok maç yönetti.