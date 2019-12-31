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Çürük dişin sonu kanser

Sağlıklı bir ağız yalnızca güzel bir gülümsemeyi değil aynı zamanda kansersiz bir vücudu da teşvik ediyor. İ
Çürük dişin sonu kanser

Sağlıklı bir ağız güzel bir gülümsemenin yanı sıra sağlıklı bir vücudu ve zihni teşvik ediyor. İngiltere’deki  Queens Üniversitesi^’nde yapılan bir çalışma kötü bir ağız sağlığının karaciğer kanserine doğrudan katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar Birleşik Krallık’taki 469 bin kişiyle yürütülen araştırmada ağız sorunları ve karaciğer, kolon, rektum ve pankreatik kanser başlangıçları arasındaki ilişkiyo ortaya koymaya çalıştı. Araştırmacılar, ağız sağlığı ile gastrointestinal kanser formlarının çoğu arasında anlamlı bir ilişki bulamadılar. Bununla birlikte, karaciğer kanseri söz konusu olduğunda “önemli bir bağlantı” not ettiler. Üniversite’den Dr. Haydée WT Jordão kötü ağız sağlığının daha önce kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi çeşitli kronik rahaysızlıklarla ilişkilendirildiğinin altını çizerek ‘’Bununla birlikte, zayıf ağız sağlığı ile spesifik gastrointestinal kanser türleri arasındaki ilişki hakkında tutarsız kanıtlar vardı. Ancak bu çaşılmayla ağız sağlığıyla karaciğer kanseri arasınca kuvvetli bir bağlantı tespit ettik’’ ifadelerini kullandı.Araştrmaya katılanlardan 4 bini altı yıllık takip süresi boyunca karaciğer kanseri oldu. Bu grubun yüzde 13’ü ise çalışmanın başında kötü bir ağız sağlığına sahip olduğunu belirtti.  

Kötü ağız sağlığının karaciğer kanserini desteklediğinin kesin biyolojik nedenleri hala çok açık olmasa da, çalışmanın yazarları ağız ve bağırsak mikrobiyomunun kanser gelişiminde rol oynadığını teorize ediyor. Jordão ‘’Karaciğer bakterilerin insan vücudundan atılmasına katkıda bulunur. araciğer hepatit, siroz veya kanser gibi hastalıklardan etkilendiğinde, işlevi azalacak ve bakteriler daha uzun süre hayatta kalacaktır ve bu nedenle daha fazla zarar verme potansiyeline sahip olacaktır. Karaciğere zarar verdiği bilinen Fusobacterium nucleatum bakterisi ise ağız problemlerinin başlıca faktörü arasında yer alıyor’’ ifadelerini kullandı.  Başka bir hipotez ise kötü ağız sağlığı olanların dişlerini daha erken yaşta kaybettikleri için daha sağlıksız beslendiklerine dikkat çekiyor. Sağlıksız belenme de karaciğer kanserine sebep olan faktörler arasında yer alıyor.

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