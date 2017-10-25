Çuvalda patates yetiştirmenin püf noktaları neler?

Çuvalda torbada patates yetiştirilir mi? Çuvalda nasıl patates yetiştirilir? Çuvalda patates yetiştirmenin püf noktaları bu haberimizde: Sincan’da bir vatandaş internette bolca gördüğü “çuvalda patates yetiştiriciliği”ni denedi.

Çuvalda patates yetiştirmek mümkün mü? Çuvalda torbada patates yetiştirilir mi? Çuvalda nasıl patates yetiştirilir? Çuvalda patates yetiştiriciliğinin püf noktaları bu haberimizde: Sincan’da bir vatandaş internette bolca gördüğü “çuvalda patates yetiştiriciliği”ni denedi.

Sebze yetiştiriciliğinde daha fazla ürün elde edebilme ve elde edilen ürünü kolayca toplayabilme adına yeni yeni taktikler ortaya çıkıyor. Çuvalda patates yetiştiriciliği de bunlardan biri. Başkent’ten bir vatandaş çuvalda patates yetiştiriciliğini amatör olarak denedi ve işte sonucu:

Sincan’da ki hobi bahçesinde organik olarak patates yetiştirmek isteyen vatandaş, internette gördüğü fotoğraf ve videolar üzerine, bu iş için karıklar yerine çuvalları tercih etti.

GAZETEMİZLE PAYLAŞTI

Direk toprağa dikilen patatesleri toplamanın zahmetli ve firesinin bol olması nedenleriyle bu yola başvuran vatandaş, çuvallarda yetiştirdiği patateslerin fotoğrafını gazetemizle paylaştı.

Fotoğrafta da görüldüğü üzere, çuvalın üst kısmındaki topraklar sıvazlanıp alınınca, alttaki patatesler mantar gibi ortaya çıkıyor. Ve patatesler kolayca toplanabiliyor.

TİYO VERDİ: DERİNE DİKMEYİN, TOPRAK İLAVE EDİN

Çuvalda patates yetiştiriciliğini tecrübe eden Sincanlı vatandaş, ilgililer için şu tüyoları verdi:

“Çuvalların olabildiğince geniş olması verimi artıracaktır. Çuvalın tamamı toprakla doldurulmamalı. Dörtte biri kadarı toprakla doldurulup, içine patatesler dikilmeli. Bir süre sonra çuvalın içine toprak ilave edilmeli. Patates fideleri toprağın üzerine çıktıkça, toprak ilave edilmeli. Böylelikle tohumların çuvalın en altından itibaren yukarı doğru yayılması sağlanmış olacaktır. Tabi toprağın hayvan gübreli olması verimi artıracaktır. Ayrıca uygun sulama çok önemli. Bu arada patatesleri dikerken, hafif çillenmiş patateslerin tercih edilmesi de işimizi kolaylaştıracaktır. Yumruk büyüklüğünde bir patates dörde bölünerek de dikilebilir.”

İNTERNETTEKİLER KADAR OLMASA DA…

Sincanlı vatandaş, elde ettiği ürüne ilişkin de şunları söyledi:

“Bizimkisi amatörce bir uğraş. İşin ticaretini yapmıyoruz. Kendimize yetecek kadar ürün elde edelim yetiyor. Çuvallara diktiğimiz patateslerimiz internette gördüklerim kadar olmadı tabi ki. Çünkü internettekilerin organik olduğuna inanmıyorum. Bin bir türlü ilaç kullanılıyor onlarda. Bizimkisinde ise bir tek bile ilaç yok. Tamamen doğal, organik. O yüzden verimin düşük kalması normal. Sonuçta bir çuval içine diktiğim 2-3 patatesten 2-3 kilo patates almışımdır. Bu da son derece yeterlidir bizler için. Herkese tavsiye ederim. Patatesi toplarken zahmeti yok, bel ile kazma ile uğraşma yok, çuvallar zaten zamanla çürüdüğü için kolayca yırtılıyor, üzerindeki toprağı elinizle kenara çekin, altındaki patatesler açığa çıkıyor. Özellikle bu an müthiş. Mutlaka denenmeli derim ben.”

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