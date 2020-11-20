  • BIST 1.324
  • Altın 459,169
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

CW Enerji bayilerini ağırladı

CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim tesisi olan yeni fabrikasında ağırladı. Bayiler, firmanın yeni fabrikasında üretimi yerinde inceledi ve çeşitli konularda eğitimler aldı.
CW Enerji bayilerini ağırladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren bayilerini Antalya'da ağırladı. Sosyal mesafeye uygun ve gerekli hijyen şartlarının bir araya getirilmesi ile organize edilen toplantılar iki gün sürdü. 'CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nın ilk gününde, bayiler Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni fabrikayı ziyaret etti. Bayiler fabrikada üretim sürecini yakından izledi ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Toplantının ikinci gününde ise bayiler, bir otelde bir araya geldi. CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından bayilere güneş paneli üretimi süreçleri, sektöre genel bakış, güneş panelinde kalite ve sertifikasyon, CW Enerji AR-GE panelleri gibi çeşitli konularda eğitimler verilirken, 2020 yılı değerlendirilmesi ve 2021 yılı hedefleriyle birlikte gelecek planlamaları masaya yatırıldı.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

'CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nda bir konuşma yapan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, bayilere firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yurt içi ve yurt dışı birçok projeye imza attıklarını belirten Sarvan, “10 yıl önce başladığımız yolculuğumuzda her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Küçük bir işletmeden bugün 42 bin metrekarelik büyük bir fabrikaya dönüştük. Ailemize her geçen gün yeni katılımlar oluyor. Gururla söyleyebilirim ki biz büyük bir aileyiz. Ülkemizi yurt dışında 40 ülkede onurla temsil ediyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve sektörümüzde fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Çok kısa süre içerisinde yeni geliştirdiğimiz ve tüm AR-GE çalışmaları tarafımızdan yürütülen ürünlerimizi sizlerle buluşturacağız" dedi.

'DAİMA EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim firması olduklarını söyleyen Tarık Sarvan, “Endüstri 4.0 normlarında hayata geçirdiğimiz yeni yatırımımız ile Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda en önemli ülkelerden biri olması için çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlar ile hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde hedefimiz ülkemizi çok daha başarılı noktalara taşımak. Her zaman olduğu gibi daima en iyisi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tüm bayilere teşekkür eden Sarvan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışarak çok daha büyük başarılar yakalayacaklarını kaydetti.

Diğer yandan, usta oyuncu Altan Erkekli'nin de katıldığı 'CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nda 'Satış Rekorları Kıran Bayiler', '2020 Yılının Parlayan Yıldızları' ve '2021 Yılının Enlerine Girmeye Aday Bayiler' olmak üzere 3 kategoride ödüller verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı20 Kasım 2020 Cuma 20:36
  • Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Trabzon’da esnaf, kısıtlamaya erkenden uydu20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Muş’ta, PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu20 Kasım 2020 Cuma 17:40
  • İngiltere’de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak20 Kasım 2020 Cuma 17:39
  • Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor20 Kasım 2020 Cuma 16:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti20 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu yapılacak20 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı20 Kasım 2020 Cuma 15:29
  • İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı20 Kasım 2020 Cuma 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti