Cyberpunk 2077’de Atatürk skandalı

Oyun dünyasının merakla çıkışını beklediği Cyberpunk 2077 oyununda skandal bir çeviri hatası ortaya çıktı. Oyunun Türkçe çevirisinde Atatürk sözüne benzeyen bir bölümdeki hata büyük tepki çekerken, altyazıları çeviren firma ise hatadan dolayı özür diledi.

Milyonlarca kişinin çıkmasını beklediği Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020’de oyunculara erişimini açtı.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Cyberpunk 2077 oyununu en sonunda oynama fırsatı buldular, hatta böylesine büyük bir oyunun Türkçe altyazı eklemelerinden de büyük onur duyduklarını belirten Türk oyuncular öyle bir bölüme geldiler ki böyle bir hata yapılamaz dedirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü "İstikbal Göklerdedir"in bir çeviri hatası sonucunda oyunda skandal bir şekilde yer aldığı görüldü.

Skandal çevirinin yapıldığı bölümde “perilous futur” yazarken Türkçe çevirisi aslında “gelecek tehlikede” olarak çevrilmesi gerekirken "İstikbal G**lerdedir" şeklinde çevrildi. Diğer yazılan alanda ise İngilizce “a poster of the electropunk band perilous futur” olarak yazılan yerin aslında olması gereken Türkçe çevirisi “elektropunk grubunun gelecek tehlikede olduğu posteri” yazıyor olması gerekirdi. Ancak skandal çeviride “elektropunk grubu İstikbal G**lerdedir’in posteri” şeklinde çevrildi.

CYBERPUNK 2077’NİN ÇEVİRİ FİRMASI 23 STUDİOS'TAN ÖZÜR

Yaşanan bu hatanın ardından oyunu oynayan oyunculardan ve büyük takipçileri olan twitch yayıncılarından da tepki geldi. Bu tepkileri duyan Cyberpunk 2077 çeviri firması bir özür açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada: "Sevgili oyunseverler, Cyberpunk 2077'de yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret olarak algılanan çevirinin düzeltilmesi için diğer çeşitli hata düzeltmelerinin de olduğu bir yama zaten hazırlanmıştı. Bu yama yayına girdiğinde metin oyundan kaldırılacaktır. Gözümüzden kaçan bu hata için herkesten özür diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

OYUNDAKİ POSTER, ATATÜRK’ÜN O FOTOĞRAFIYLA AYNI!

Türk Twitch dünyasında en fazla takiplere sahip yayıncılardan bir tanesi olan Elraenn (Tuğkan Gönültaş)'ın da gözünden kaçmayan hata, Elektropunk grubunun bir ismi olan "İstikbal G**lerdedir" ifadesinin yer aldığı görüldü. Ayrıca bu grubun görselinin de Atatürk'ün bir fotoğrafıyla fazlasıyla benzerlik taşıdığı görülüyor.