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Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Larin, bu sezon attığı gollerle takımının en etkili ismi durumuna geldi.
Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, oynadığı 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı.

2 sezonu şimdiden geçti
Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Larin, şimdiden önceki sezonları geçmeyi başardı.

Bu sezon 18 karşılaşmada 12 gole ulaşan Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.

Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti.

Sergen Yalçın ile kendini buldu
Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralandı.

Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi. 

Görev yeri değişti, daha etkili oldu
Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı.

Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atabildi.

Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada sağ kanatta görev yapan Larin, bu maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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