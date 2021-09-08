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D-100 Karayolu'nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen motosikletin bariyerlere çarpmasıyla meydan gelen kazada iki kişi öldü. Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
D-100 Karayolu'nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Cemal ile Gültekin Dönmez düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA 

Kaza anı motosikletin hemen arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla ilerlediği ve ardından bariyerlere çarparak üzerindeki iki kişi ile birlikte yere savrulduğu görülüyor.

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