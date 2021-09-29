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D vitamininin katkısı pandemide ihmal edilmemeli

D vitamininin insan vücuduna direnç kattığını; yapılan araştırmaların Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakımda yatan hastaların D vitamini sayesinde bu süreci daha kolay atlatabildiklerini ortaya koyduğunu söyledi.
D vitamininin katkısı pandemide ihmal edilmemeli

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, hastalıkların toplumda görülme sıkılığını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen epidemiyolojik çalışmalara göre, D vitamini eksikliğinin koroner kalp hastalığı, damar hastalığı ile inme ve felç gibi damar hastalıklarının gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biri olabileceğini belirtti. Ayrıca çalışmaların, D vitaminin Kovid-19’un tedavisindeki etkisini de ortaya koyduğunu söyledi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KALP VE DAMAR RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Geleneksel kalp damar hastalığının risk faktörleri olan hipertansiyon, dislipidemi (kan yağlarının yüksek olması), obezite ve bu hastalıklara bağlı ölüm ile D vitamini eksikliğinin ilişkili olduğunu ifade eden Op. Dr. Alur, “Son araştırmalar D vitamini eksikliğinin, damarın iç yüzeylerinde görülen işlev bozukluğu, iltihap, damar esnekliğinin azalması, osteoprotegerin gibi zararlı etkileri olan kemik kaynaklı proteinler ve renin anjiotensin sisteminde düzensizlik gibi kalp ve damar hastalığının fizyopatolojisinde etkili olabildiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

D vitamini eksikliğinin damar kireçlenmesi ve damar sertliği gelişimine öncülük ettiğini belirten Op. Dr. Alur, “D vitamini eksikliği olan bireylerde damar kireçlenmesi ve aort duvarı sertleşmesinin arttığı bildirilmiştir. Deneysel çalışmalarda iyon mineral dengesini düzenleyen D vitamini ve benzeri faktörlerin damar yaşlanması dâhil vücuttaki yaşlanma sürecini etkilediğini destekleyen çok sayıda kanıt bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANABİLİRİZ

Pandemi sürecinin devam ettiği ve halen ciddiyetini koruduğu şu günlerde D vitaminin Kovid-19’a yakalanan hastalara, hastalığı atlatmalarında destek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Alur şu bilgileri paylaştı:

“Vitamin D’nin yoğun bakımda yatan Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların, hastalığı daha hafif atlatmalarını sağladığı ve ölüm oranlarını azalttığı bildirilmektedir. Covid-19 enfeksiyonunun ayrıca atardamar ve toplardamarlar ile ilgili komplikasyonları olduğunu ve ciddi hayati tehlikeye sebebiyet verdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle Covid-19 tedavi algoritmasına artık D vitamini takviyesi de eklenmiştir. Sonbahar mevsimine giriş yaptığımız bu günlerde vücudumuzun ihtiyacı olan D vitaminini uygun saatlerde güneşlenerek güneş ışığından temin edebiliriz. Bu mümkün olmuyorsa doktor tavsiyesi ve gözetiminde Vitamin D preparatları yoluyla vücudumuzun ihtiyacı olan D vitaminini mutlaka almalıyız.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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