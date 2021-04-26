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Dağ taş temizlendi

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi, ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile Sarıbeyler ve Kösrelik göletleri etrafında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü.
Dağ taş temizlendi

Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği köylerimizi ve mesire alanlarımızı rutin aralıklarla temizliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için azami gayret göstermemiz gerekiyor.” dedi.

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TEMİZ ŞEHİR, TEMİZ SOKAK
Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz sokaklar’ anlayışıyla çalışıyoruz. Keçiören’de sokaklarımızdan başlayarak doğal alanlarımızı özenle temizliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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