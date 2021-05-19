Dağıtık enerji kaynakları düşük karbon ekonomisine ulaşmaya yardımcı olacak

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin raporuna göre, dağıtık enerji kaynaklarıyla tüm elektrik sistemi üzerindeki toplam yük azalacak, enerji kayıpları ve maliyetler düşecek.

Türkiye'nin sahip olduğu 15 gigavat kapasiteli çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli ve diğer dağıtık enerji kaynakları (DEK), enerji dönüşümü için fırsat sunarken, düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerine ulaşılmasına da olumlu katkı sağlayacak.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Dağıtık Enerji Üretiminin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu" başlıklı rapora göre, DEK'ler daha aktif rol almalarını sağlayarak tüketicileri enerji dönüşümünün bir parçası yapıyor. Elektrik dağıtım seviyesinden bağlanan dağıtık üretim, dağıtık batarya sistemleri ve talep tarafı katılımı sistem esnekliğinin artması gibi faydalar sağlıyor.

Ayrıca bu sistemler, gerilim ve enerji kalitesinin artması, yüksek maliyetli elektrik santrali ile iletim ve dağıtım sistemleri yatırımlarına olan ihtiyacın azalması, şebeke enerji kayıplarının önüne geçilmesi ve ithal yakıt maliyetlerinin düşmesi gibi birçok avantaj sunuyor.

Türkiye'nin sahip olduğu 15 gigavat kapasiteli çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli ve diğer dağıtık enerji kaynakları, düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerine ulaşılmasına olumlu katkı sağlarken, enerji dönüşümü için de fırsatlar sunuyor.

Bu sistemler sayesinde elektrik dağıtım şirketlerinde, dağıtım şebekesi esnekliğinin artması ve DEK'lerin kullanılmasıyla şebeke yatırımlarının azalması da mümkün olacak. Ayrıca, veri yönetimi yardımıyla, dağıtım şirketleri yenilenebilir enerji entegrasyonunun artması gibi özelliklere sahip olacak.

DEK'in üretici ve tüketicilere faydaları

DEK'in sistemsel katkılarının yanı sıra elektriğin dağıtık üretime entegrasyonuyla birlikte tüm elektrik sistemi üzerinde taşınan toplam yük azalacak, enerji kayıpları ve maliyetler düşecek.

Konvansiyonel elektrik santral yatırımlarına ihtiyaç azalacak. İthal yakıt maliyetleri düşecek. Mikro-şebekelerin oluşmasıyla dengesizlik ve planlama ihtiyacı azalacak.

Dağıtık üretime sahip tüketiciler ise öz tüketimi artırarak piyasa fiyat dalgalanmalarından ve diğer bedellerden kaçınma fırsatı bulacak.

Bunlara ek olarak, tüketiciler, sayaç arkası depolamayla kesintisiz elektrik tedariki elde edecek ve yük kaydırmayla kazanç sağlayabilecek.