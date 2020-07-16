Dağlardaki gelir getirici meyvelerin toplanması için muhtarlarla iş birliği

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca, "Özellikle badem, mahlep, ceviz, değeri olan ürünler. Vatandaşlarımız bize gelsinler, hangi ürünleri ne zaman toplayacakları bilgisini verelim, yardımcı olalım." dedi.

Türkiye'nin orman yönünden en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir'de, yeşil dokuyu artırmak amacıyla dağlarda yetiştirilen badem, ceviz, mahlep, alıç gibi ağaçların meyvelerinin toplanmaması için muhtarlarla iş birliği yapılıyor.

Kent merkezine yakın Kervansaray Dağları ile Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde 2002 yılından itibaren oluşturulan ormanlık alanlarda, 2015'ten bu yana "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Ürün Projesi" kapsamında badem, ceviz, ahlat, alıç, mahlep gibi gelir getirici fidanlar dikildi.

Ağaçlandırma seferberliğiyle son 18 yılda orman varlığı yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye yükselen Kırşehir'de, gelir getirici tür ağaçlar da dağlardaki yeşil dokuyu olumlu etkilemenin yanı sıra son 3 yıldır meyve vermeye başladı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bakımı yapılan dağlık alanlardaki ağaçlarda yetişen meyvelerin dalında kurumaması ve vatandaşlar tarafından toplanması için çalışma yürütülüyor.

Ormancılar, köylerde ve ilçelerde vatandaşların ilgisini bu ürünlere çekebilmek için tanıtım yapıyor. Yetkililer, muhtarlarla yüz yüze görüşerek veya telefonlarına mesaj göndererek ürünlerin toplanma zamanı ve uygulanacak prosedürle ilgili bilgi veriyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, merkez ve ilçelerdeki uçsuz bucaksız bozkır alanlarında ağaçlandırma çalışması yaparak orman varlığını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Oluşturulan ormanlık alanlara son yıllarda gelir getirici türleri de eklediklerini ve binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Özellikle badem, mahlep, ceviz, değeri olan ürünler. Vatandaşlarımız bize gelsinler, hangi ürünleri ne zaman toplayacakları bilgisini verelim, yardımcı olalım. Bunları hem köylerimizin hem de ülkemizin ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Böylece ormanlarımızın güzelliğini vatandaşlarımız da görsün istiyoruz."

Karaca, kontrolleri altında bu ağaçların meyvelerinin toplanmasına izin verdiklerini anlatarak, "Çok az miktarda para alıyoruz toplayanlardan. Onları istedikleri yerlere, istedikleri fiyata satabilmeleri için teşvik ediyoruz. Satış için kendilerine yardımcı da olabiliriz. Toplamak için vatandaşlarımızın bize müracaat etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.