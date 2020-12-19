Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.

Defne üretiminde önemli bir yere sahip olan Andırın'da, temmuz ayında başlayan hasat devam ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından köylülerin üretimine açılan sahaların genellikle sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle defne yapraklarının hem kesimi hem de aşağıya indirilmesi çok zahmetli. Kozmetikten gıdaya kadar birçok sektörde kullanılan, ekonomik değerinin de fazla olması nedeniyle kimileri tarafından 'define' olarak da adlandırılan defneyi toplayan köylüler, yerine göre defneleri sırtlarında 4 kilometreye kadar taşıyor. Bazı köylüler ise uygun olan sahalarda defneleri halatla aşağıya gönderiyor.

‘ANDIRIN'A KATKISI 2 MİLYON LİRA’

Köylülerin kilosunu 1, 2 liradan sattığı, tüccarlar aracılığıyla yurt dışına da ihraç edilen defnenin hasadını inceleyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Andırın'ın defnenin ana yurtlarından biri olduğunu söyledi. Andırın'da toplanan defnenin köylüler için de ciddi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, "Andırın'da bu yıl 400- 500 ton civarında defne üretimi gerçekleştirildi. Defne vatandaşımıza da büyük katkı sağladı, defne toplayanların günlük 500 liraya kadar yevmiyeleri oluyor. Bunun haricinde piyasaya da satılıyor. Bizim hedefimiz, 1- 2 sene içerisinde buradaki üretimi 2 katına çıkarmak. Andırın köylülerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgede yeni yollar yaparak vatandaşlarımızın topladıkları defneleri daha kolay taşımalarına da ayrıca katkı sağlayacağız" diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ ANDIRIN'DAN DİEKT YURT DIŞINA İHAÇ ETMEK’

İlçedeki defne üretimini artırmak adına çalışmalar da yaptıklarını kaydeden Mustafa Koç şöyle devam etti:

"Defne sektöründe de Türkiye, dünyada lider ülkelerden bir tanesi. Andırın'da defne üretim miktarını artırmak için bu sene 50 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışması yaptık. Seneye de bunu 100 hektara çıkartıp, rehabilitasyon kapsamına aldık. Bu çalışmalar sonucunda defne üretimini artırmayı hedefliyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz ORKÖY kapsamında kredi tahsis edip defne kurutma fabrikası için destek verebiliyor. Biz de bu konuda çalışmalarımıza başladık. Andırın bölgesinde de hedefimiz kurutma fabrikasını kurup hem vatandaşımızı bilinçlendirmek hem de defnenin işlenmesini sağlamak. Böylelikle Andırın'a daha fazla gelir sağlanmasını hedefliyoruz. Defnenin kurutması yapılırsa buradan direkt yurt dışına ihraç olarak satılabilir."

‘BİR KİŞİ GÜNDE 400- 500 KİLO TOPLAYABİLİR’

Sarımsak Dağı'nda defne toplayan köylülerden Zeki Mirik ise defnenin çok iyi para kazandırdığını söyledi. Mirik, "Bu dağda yaklaşık 15 kişi defne yaprağı kesiyoruz. Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Bir kişi günde ortalama 400- 500 kilo defne kesiyor. Defne hem iç pazarda hem de dış pazarda çok önemli ve Andırın'ın birçok bölgesinde de var. Topladığımız defneleri tüccarlara satıyoruz. Günde 500 lira kadar kazanç sağlıyoruz" diye konuştu.