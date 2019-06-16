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Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

Trabzon-Bayburt sınırındaki Haldizen Dağları üzerinde "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen yaklaşık 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler sunuyor.
Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan krater gölleri, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

Alternatif tatil arayanlara zirvedeki serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta büyüleyen göller, masmavi görüntüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkarıyor.

Haldizen Dağları üzerindeki "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen yaklaşık 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü, bahara özgü doğadaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de yaz aylarındaki ilk durağı haline gelen Yedigöller, tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Turizm potansiyeli giderek artan zirvedeki dağların arasında yer alan göller, ziyaretçilerini sunduğu güzelliklerle kendisine hayran bırakıyor.

"Yedigöller turizmde adından giderek daha fazla söz ettiriyor" 

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon'un Çaykara ilçesinin bölge ve ülke turizmi açısından ön planda olduğunu söyledi.

İlçenin Uzungöl başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı göl, yayla ve turizm destinasyonları ile dikkati çektiğini vurgulayan Tok, Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan Yedigöller'in de turizmde giderek adından daha fazla söz ettirdiğini belirtti.

Tok, bu göllerin en çok ilgi görenlerinin Balıklı ve Aygır Gölü olduğunu ifade ederek, "Uzungöl'e yaklaşık 20, Demirkapı Mahallesi'ne ise yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Haldizen Dağları'nın tepesindeki irili ufaklı çanak gölleri, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor." dedi.

"Özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler rağbet gösteriyor"

Bölgeye son yıllarda özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin rağbet gösterdiğini vurgulayan Tok, "Zirvedeki dağların arasında yer alan Yedigöller gerçekten görülmeye değer. Bozulmamış doğanın, serin suların tadını çıkarmak, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen misafirlerimizi unutulmaz bir tatil için bölgeye bekliyoruz." diye konuştu.

Tok, Yedigöller bölgesinin kendisine has bitki örtüsüyle adeta bir cazibe merkezi olduğuna işaret ederek, göllerin yöreye gelen ziyaretçileri sunduğu güzelliklerle adeta kendisine hayran bıraktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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