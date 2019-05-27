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Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor

Tunceli'de baharda dağların zirvelerindeki karların erimesiyle boy vermeye başlayan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.
Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor

Tunceli'de baharda dağların zirvelerindeki karların erimesiyle boy vermeye başlayan ters laleler, görenleri büyülüyor.

Zengin bir floraya sahip Tunceli, 18'i endemik bin 600'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Merkez ile Ovacık ve Çemişgezek kırsalında dağlık bölgede mayıs ayında kendini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan ters laleler, meraklıları bölgeye çekiyor.

Dersim Dağcılık ve Spor Kulübü ile bir turizm firması tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 105 doğasever ters laleleri görüntülemek için yaklaşık bir saatlik yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar ters lalelerin oluşturduğu görsel şöleni, kamera ve fotoğraf makineleriyle de ölümsüzleştirdi.

Ters laleleri görmek için Elazığ'dan etkinliğe katılan Nejla Yeter, Tunceli'nin doğasını çok beğendiğini ve fırsat buldukça kenti ziyaret ettiğini anlattı. Ters lalelerin eşsiz bir bitki olduğunu kaydeden Yeter, "Sanırım bu dağların en güzel süsü bu laleler. Ben büyülendim hakikaten. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Siirt'ten gelen Mehmet İslam Özalp da ters laleleri ilk kez gördüğünü belirterek, "Çok güzel bir manzara. Güzel ve görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kanadalı Stefan Martnes ise eşiyle tatil yapmak için Tunceli'ye geldiklerini söyledi.

Ters laleleri görmek için geziye katıldığını belirten Martnes, "Bir defasında Hakkari'ye gittim fakat o zaman da göremedim. Ama bu sefer görebildim ve çok mutlu oldum." dedi.

Tunceli'nin turizm açısında birçok potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Martnes, kentin sahil turizmine alternatif oluşturduğunu belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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