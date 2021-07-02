Mamak Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Oktay Sözdinler, ilçede daha bilinçli gençler yetiştirmek istediklerini belirterek, "Türk Kızılay’ı ve AFAD ile birlikte gençlerimize ilk yardım ve afad eğitimi verilecek" dedi.

Mamak Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı’yı ziyaret etti.

BİLİNÇLİ GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu ziyarette Mamak Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Oktay Sözdinler, ilçede yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Sözdinler, Mamak'ta daha bilinçli gençler yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Temmuz ayı itibariyle gençlerimize ve Mamak halkı için Türk Kızılay’ı ile beraber ilk yardım ve yangın eğitimi için uygulamalı eğitimlere başlayacağız. Bundan sonra ise AFAD ile beraber AFAD eğitimi alacağız ve böylece Mamak için daha bilinçli gençler yetiştireceğiz” dedi.

Sözdinler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gençler için hazırlanan

'Odak 2023' dergisini hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

