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Daha konforlu ve güvenli ulaşım için “Buraj” çalışması başlatıldı

EGO, ANKARAY İşletmesinde yolcuların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için buraj çalışması başlattı.
Daha konforlu ve güvenli ulaşım için “Buraj” çalışması başlatıldı

Tren hattının milimetrik ölçümlerle düzeltilerek yolculara daha sarsıntısız ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayan buraj çalışması, 23.50-06.00 saatleri arasında bir ay boyunca uygulanacak.

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Seyahat eden yolculara daha sarsıntısız, sessiz ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayan buraj uygulamasının 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.     

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RAYLARDA MİLİMETRİK ÖLÇÜM
ANKARAY İşletmesi, önemli ağır bakım faaliyetlerinden biri olan buraj işlemini bir ay boyunca her gece seferler sona erdikten sonra saat 23.50-06.00 saatleri arasında uygulayacak.

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Buraj çalışmasıyla 17 kilometrelik ANKARAY hattında tren ile raylar arasındaki teması en ideal şekline getirmek için milimetrik ölçümlerle düzeltme yapılacak. EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, hat üzerinde bakım faaliyetlerini en aza indiren işlem hakkında şu bilgileri verdi:
“ANKARAY İşletmesi olarak yolcularımıza daha güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla buraj çalışmasını başlattık. Bu çalışma tren tekerlekleri ve raylar arasındaki temasın en uygun seviyeye getirilmesi için milimetrik ölçümler alınarak hattın düzeltilmesi işlemidir. Buraj makinesi Ankara Metrosu İşletmesinden ANKARAY İşletmesine getirildiği için kurumumuza da ekstra bir maliyet getirmedi.”

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